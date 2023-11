Ucraina, avvicinamento allo “spareggio” con l’Italia: 2-0 in amichevole al Lechia

In attesa di quello che sarà un delicatissimo spareggio con in palio la qualificazione agli Europei 2024, l’Ucraina si prepara alla sfida contro l’Italia e lo fa con un’anomala amichevole giocata contro una formazione locale di Danzica, dunque una squadra di club, il Lechia. E’ arrivata una vittoria per 2-0 grazie ai gol di Pikhalonok al 24′ e Nazaryna al 58′, quindi nei prossimi giorni gli ucraini partiranno per Leverkusen.