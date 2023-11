Macedonia del Nord, Milevski: “Non siamo qui per fare i turisti, daremo il meglio”

Blagoja Milevski, allenatore della Macedonia del Nord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con gli Azzurri allenati da Luciano Spalletti.

“Quando lavori nel mondo del calcio speri sempre di avere successo. Noi non siamo qui per fare i turisti, ma per ottenere il massimo da questa partita. Cosa deve fare la Macedonia per conquistare i 3 punti? Ogni partita è una storia a sé, questa di domani è speciale, pesa tanto e siamo qui per dare il meglio. Abbiamo il nostro obiettivo e quando rappresenti la tua nazionale devi dare il massimo – continua il tecnico-. Giochiamo contro una top d’Europa e del mondo, ma possiamo essere competitivi anche con giocatori molto giovani“.

“L’Italia ha tanti giocatori che possono fare la differenza. Ognuno ha il proprio piano e vedremo come andrà. Noi dobbiamo essere a livelli superiori rispetto all’Italia per uscire con un risultato positivo. Discussione con Spalletti? Si è svolto tutto nel rispetto dei ruoli, quello che succede in campo rimane in campo. Auguro il meglio a lui e tra di noi non c’è nulla“, conclude Milevski, riferendosi a quanto accaduto a settembre nel primo confronto fra le due nazionali.