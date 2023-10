Torneo Otto Nazioni Elite League 2023, l’Italia U20 di Bollini piega la Polonia a Catanzaro

Altra vittoria per l’Italia U20 nel Torneo Otto Nazioni – Elite League. Allo stadio Ceravolo di Catanzaro, i ragazzi di Bollini trovano un grande successo, anche se solo per 1-0, ma assai bugiardo, contro la Polonia. Decisiva la rete da parte di Terracciano, esterno del Verona, sul finire del primo tempo. Gli azzurrini salgono così a quota sette punti in tre partite, al comando del girone del torneo.

La prima occasione è per Montevago che però mastica malamente la conclusione, azzurri comunque arrembanti con il pubblico del Ceravolo, numeroso, a spingerli. All’11’ eccezionale giocata nello stretto di D’Andrea che si libera con un gran dribbling e calcia, tiro a incrociare che esce di un soffio. I ritmi calano, ma è sempre assedio Italia: Missori se ne va e mette in mezzo un pallone che non viene agganciato, poi occasione incredibile per Hasa che colpisce in tuffo a botta sicura, miracolo di un difensore polacco che salva. Al 34′ Pagano da mezzo metro colpisce a botta sicura ma trova un’altra murata, poi sulla girata di Amatucci c’è il miracolo del portiere. Ma dal corner che ne scaturisce, arriva il gol del vantaggio a firma di Terracciano: il giovane esterno del Verona di testa da calcio d’angolo trova l’angolino e la sblocca. Nella ripresa, calano i ritmi e i ragazzi di Bollini gestiscono abbastanza bene, anche se in un paio di occasioni Palmisani deve superarsi. Polonia che non spinge a sufficienza, azzurrini imprecisi lì davanti, ma alla fine al triplice fischio di Santoro arrivano tre punti per gli azzurri di platino.