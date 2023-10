Italia-Malta, Spalletti: “Non dobbiamo essere presuntuosi. Zaniolo e Tonali? Spero possano chiarire”

“Mi auguro che sappiano appena possibile chiarire tutto, dimostrando la loro estraneità, tornando prima possibile tra di noi. Li avevamo scelti perché sono due giocatori molto forti”. Lo ha detto il ct della Nazionale, Luciano Spalletti in conferenza stampa a Bari sui due azzurri Tonali e Zaniolo, che hanno lasciato il ritiro della nazionale dopo il caso scommesse. La Federazione ieri ha comunicato che la Procura di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori. “Non possiamo rimanere incastrati su questa situazione. Tutto il giorno – ha aggiunto Spalletti – è passato ad analizzare bene la cosa, ad avere questo senso di dispiacere e smarrimento, ma domani dobbiamo andare ad agire domani. La cosa va lasciata fuori”.

E quando si parla di campo, Spalletti avvisa: “Essere consapevoli della nostra forza è molto più importante di essere consapevoli della forza di Malta ed Inghilterra”. A Bari è previsto un San Nicola sold out: “Domani sera ci sarà lo stadio pieno, la città ha risposto in maniera eccezionale alla venuta della Nazionale e vogliamo ringraziare i tifosi per il calore che ci faranno sentire – ha sottolineato il ct azzurro in conferenza stampa – Bonaventura? E’ in un momento che sta giocando un grandissimo calcio e che sta dimostrando la sua maturazione, può far parte dell’undici iniziale sicuramente”. “L’errore che non dobbiamo fare? Quello di essere presuntuosi, di ritenere la partita abbordabile”, ha concluso l’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli.