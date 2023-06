Svizzera-Italia 2-3, Bellanova: “Non dovevamo staccare la spina, ho dato tutto in campo”

“Ci tenevo a far bene, volevo dare il 100%. Avevamo subito un’ingiustizia all’esordio, oggi volevamo mettere in campo tutta la cattiveria repressa. Siamo partiti fortissimo, nel secondo tempo abbiamo staccato un po’ la spina, cosa che non dovevamo fare. Ci siamo complicati le cose da soli”. Lo ha detto il difensore dell’under 21 azzurra Raoul Bellanova dopo la vittoria per 3-2 sulla Svizzera agli Europei di categoria. “Cerco di offrire la mia qualità migliore alla squadra, provo a lasciare tutto me stesso in campo”, ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport.

Anche Pirola, autore del gol dell’1-0 ha commentato la vittoria: “Nel primo tempo è stata la partita che volevamo, con voglia di aggredirli alti e di fare risultato. Nel secondo invece abbiamo dato coraggio alla Svizzera. C’è stata un po’ di preoccupazione, ma siamo stati bravi a soffrire da gruppo. Per battere la Norvegia serve l’Italia del primo tempo e quella vista con la Francia, solo che in quel caso non per colpa nostra è andata come è andata. Noi siamo un gruppo vero. Dedico il gol alla mia fidanzata e a mio nonno che purtroppo è scomparso poco prima dell’Europeo”.