Giochi Europei, Taekwondo: bronzo per Natalia D’Angelo nella -67 kg

Medaglia di bronzo nel taekwondo ai Giochi Europei di Cracovia per Natalia D’Angelo. L’azzurra della categoria -67 kg ha cominciato con il successo ai danni della padrona di casa polacca Justyna Kowalkowska per 2-0. Ai quarti di finale la sconfitta per 2-1 con la spagnola Cecilia Castro Burgos, poi ai ripescaggi la vittoria contro l’olandese Amy Jo Mink (2-1). Decisiva per il podio l’ultima sfida, quella vinta 2-1 contro la croata Matea Jelic. Oggi in gara anche Antonio Gerrone (-80 kg) e Cristina Gaspa (-62 kg) fuori rispettivamente agli ottavi e al ripescaggio per l’accesso alla finale per il terzo posto. Ora, gli occhi di tutti sono puntati sull’ultima giornata, nella speranza di ulteriori trionfi con Maristella Smiraglia (-73 kg) e Mattia Molin (+87 kg).