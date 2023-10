Svizzera-Bielorussia, Sommer subisce due gol e viene criticato dai suoi tifosi: “Gli mancano 10 cm”

Yann Sommer finisce nel mirino dei tifosi della Svizzera. Il portiere dell’Inter, infatti, è stato tutto fuorché esente da colpe nei due gol subiti dalla modesta Bielorussia nel secondo tempo della sfida di San Gallo, valida per le qualificazioni a Euro 2024, e in entrambe le occasioni, infatti, può essergli data una fetta della responsabilità del gol preso. Nel primo caso, Sommer accenna l’uscita ma poi ci ripensa e viene infilato, nel secondo c’è un colpo di testa lento ma beffardo e non sembra spingere al meglio, schiaffeggiando solo la sfera. I tifosi elvetici perdono la pazienza sui social: “Sommer continua a fare questo da tempo”, “Sommer non riesce a smettere di concedere gol evitabili”, “A Sommer mancano 10 cm”.

Bon allez s'il vous plaît, un nouvel entraîneur pour l'équipe de Suisse et j'espère que le prochain titularisera Kobel, j'ai l'impression que Sommer a quand même perdu en niveau en 2 ans. — Luan 🇽🇰🇨🇭 (@LuanTh03) October 15, 2023

Je regarde la Suisse jouer et je vois que Shaqiri et Sommer jouent encore en sélection ptdrrrr ils sont à 2 doigts de ramener Dzemaili et Lichtsteiner à la vie là — Archippedu69 ☝️ (@archippe69) October 15, 2023

Yann Sommer fehlen einfach 10cm#suiblr — Waschbaer77 (@waschbaer777) October 15, 2023