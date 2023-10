Formazioni ufficiali Norvegia-Spagna, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Norvegia e Spagna, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. La selezione scandinava cresce a vista d’occhio ma arrivare alla qualificazione appare comunque improbabile in questo percorso europeo. Anche una vittoria quest’oggi ai danni della Spagna, contro la quale non vince dal 2000, potrebbe infatti non bastare per le speranze di accesso alla competizione continentale. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di domenica 15 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI NORVEGIA-SPAGNA

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Meling, Ostigard, Strandberg, Ryerson; Aursness, Berge, Borg, Bobb; Odegaard, Haaland.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajaal, Le Normand, Laporte, Garcia; Gavi, Rodri, Fabian Ruiz; Feeran Torres, Morata, Fati.