Striscioni anti Kosovo, la Uefa multa la Federcalcio romena: 52 mila euro e una gara a porte chiuse

Gli striscioni anti Kosovo esposti da alcuni tifosi costano caro alla Federcalcio romena. L’Uefa ha sanzionato con 52mila euro la Federazione e ha disposto per la Romania una partita in casa a porte chiuse, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi sugli spalti nella gara di qualificazione agli Europei disputata contro il Kosovo. Durante il match, infatti, i supporter romeni avevano scandito cori contro il Kosovo ed esposto uno striscione ‘Kosovo in Serbia’. La partita era stata anche interrotta per diversi minuti per via della decisione dei giocatori kosovari di far ritorno negli spogliatoi in segno di protesta. Tra le federazioni multate anche quella albanese (30.000 euro per accensione di fumogeni e danneggiamenti) e polacca (15.000 euro per lancio di oggetti e accensione di materiale pirotecnico).