Ucraina punita dall’Uefa per razzismo tifosi: multa, chiusura parziale dello stadio e divieto trasferta

La Federcalcio dell’Ucraina è stata punita dall’Uefa per il comportamento razzista dei suoi tifosi. E’ questa la decisione della commissione disciplinare che si è riunita oggi e che ha deciso di comminare una multa per un totale di 33.000 euro all’indirizzo degli ucraini per tre diverse ragioni. La più grave, quella degli episodi di razzismo, ma anche per l’accensione di bengala e per aver bloccato le pubbliche uscite nello stadio in Polonia contro l’Inghilterra e contro l’Italia al Meazza. Non solo: per quanto accaduto in queste partite, è stata stabilita anche la chiusura parziale dello stadio di casa (attualmente in terra polacca) per la prossima partita ufficiale Uefa, 5.000 posti almeno in tutto, e il divieto di vendita di biglietti ai tifosi per la prossima trasferta.