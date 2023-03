Croazia-Galles stasera in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Croazia e Galles, valevole per la prima giornata di qualificazioni agli Europei 2024. Modric e compagni tornano in campo dopo lo splendido cammino in Qatar, fermatosi solo in semifinale contro l’Argentina, e se la vedranno contro il Galles. Match sulla carta a senso unico, con i padroni di casa ampiamente favorito, ma è vietato scendere in campo pensando di aver già vinto. La sfida è in programma stasera, sabato 25 marzo alle 20:45 allo Stadion Poljud di Spalato. Diretta in esclusiva su Sky Sport Football (canale 204) e in streaming su NOW e Sky Go.