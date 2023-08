Spagna, Jordi Alba lascia la Nazionale a 34 anni

Jordi Alba lascia la nazionale spagnola. Come riporta l’edizione online di ‘Marca’, il difensore dell’Inter Miami, ha preso questa decisione da settimane, ben prima della convocazione per la Final Four di Nations League, vinta proprio dalla Roja. Il ct Luis de la Fuente, pur rispettando la scelta dell’ex calciatore del Barcellona, è apparso contrariato perché pensava di poter contare sull’esterno mancino fino all’Europeo del 2024.