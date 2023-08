Governo: Fratelli d’Italia pensa al bonus sport per le famiglie numerose

Il Governo targato Giorgia Meloni pensa ad un aiuto per le famiglie numerose collegato allo sport. Il ministro dello sport, Andrea Abodi, avrebbe pensato al bonus sport per famiglie numerose. Queste le parole del senatore Paolo Marcheschi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura.

Marcheschi: “Oggi, a seguito della mia nomina a responsabile del dipartimento Sport di Fratelli d’Italia, ho avuto il primo incontro con il ministro Abodi, con il quale ho condiviso l’idea di istituire, magari rivedendo il sistema delle detrazioni già previste nelle iscrizioni alle scuole di sport, un bonus sport per le famiglie meno abbienti e con più figli. Sto studiando personalmente, e il ministro Abodi farà ulteriori approfondimenti con il Mef, se fare un ddl ad hoc o inserire il provvedimento nella prossima finanziaria“.

