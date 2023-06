Spagna, Jordi Alba: “Grande onore la fascia di capitano. Italia in Nations League? Loro grande squadra”

Jordi Alba, che indosserà la fascia di capitano della Spagna nel corso della Final Four di Nations League, ha parlato dell’imminente semifinale tra gli iberici e l’Italia, match in programma il 15 giugno a Enschede. “È un grande onore per me – ha affermato il difensore spagnolo –: essere il capitano vuol dire rappresentare la Nazionale, dare l’esempio, io ho sempre cercato di prendere il meglio dai miei compagni e adesso cercherò di farlo al meglio. Se ho immaginato di poter alzare il trofeo della Nations League? Sì, sarebbe molto bello: per arrivare alla final four abbiamo fatto un gran lavoro, superando anche momenti difficili. Ora abbiamo l’opportunità di vincere la competizione, se ovviamente faremo due grandi partite”. La semifinale sarà contro l’Italia campione d’Europa in carica, formazione che è però ancora scossa dalla mancata qualificazione al Mondiale del Qatar 2022. “Conosciamo la Nazionale azzurra, come sempre sarà una partita molto difficile contro una grande squadra che ha grandi calciatori, sicuramente sarà un match complicato”, ha affermato Jordi Alba a tal proposito.

L’ormai ex difensore del Barcellona era in campo anche nella finale del 2012, quando la Spagna vinse per 4-0 la finale degli Europei in Polonia e Ucraina contro gli azzurri. “Segnai il 2-0, fu un torneo di altissimo livello per la squadra, ma anche per me, e proprio la finale contro l’Italia è stata una delle migliori partite della Spagna da quando sono in Nazionale. Sarebbe bello ripetersi, ma sappiamo che sarà difficile e che di tempo ne è passato da allora”, ha commentato Jordi Alba, che considera la nuova Seleccion di De La Fuente come una squadra “che ha un presente e un futuro, ma è chiaro che i risultati devono arrivare subito, poiché abbiamo giocatori di qualità per vincere cose importanti”.