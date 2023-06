MotoGP, GP Italia Mugello 2023: frattura di tibia e perone per Rins, salta la gara

Il GP d’Italia 2023 al Mugello perde un protagonista. Alex Rins ha infatti riportato la frattura di tibia e perone alla gamba destra in seguito alla caduta nella Sprint Race e non potrà prendere parte alla gara di domani. Trasportato all’ospedale di Firenze dopo l’accaduto, il pilota della Honda si è sottoposto agli accertamenti ed è stato dichiarato unfit per il Gran Premio di MotoGP.