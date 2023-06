Inter-Manchester City, Gabigol carica i nerazzurri: “Dai ragazzi, amala”

Attraverso un tweet, Gabigol ha mandato un messaggio d’incoraggiamento all’Inter in vista della finale di Champions League 2022/2023 di Istanbul contro il Manchester City. “Dai Ragazzi, forza Inter. AMALA” ha scritto il brasiliano, attualmente in forza al Flamengo ma con alle spalle un’esperienza (non particolarmente fortunata) con la maglia nerazzurra.

Dai Ragazzi, forza @Inter AMALA — Gabriel Barbosa (@gabigol) June 10, 2023