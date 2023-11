Spagna-Georgia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Spagna e Georgia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Le Furie Rosse, già certe del pass per la rassegna che si terrà in Germania, vogliono chiudere il proprio percorso con una vittoria. Compito tutt’altro che impossibile contro la Georgia di Kvaratskhelia, avversaria da non sottovalutare ma non particolarmente ostica. La sfida è in programma oggi, domenica 19 novembre, alle 20:45. Sarà possibile seguire la partita su Sky Sport Max (canale 205), oltre che all’interno di Diretta Gol (canale 202) e in streaming su Sky Go e NOW.

QUALIFICAZIONI EURO 2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO