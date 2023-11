Pistoia-Sassari oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Pistoia-Sassari, sfida valida come 8^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Ad affrontarsi sono due formazioni che hanno fin qui collezionato quattro punti: in particolare, gli uomini di coach Brienza, dopo due vittorie consecutive, hanno perso nell’ultimo turno contro Reggio Emilia, mentre i sardi hanno vinto contro Trento e sono alla ricerca del primo successo esterno. La palla a due è fissata alle ore 12:00 di domenica 19 novembre sul parquet del PalaCarrara. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pistoia-Sassari, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla piattaforma Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.