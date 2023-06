Manchester City, Walker dice no al Bayern Monaco

Kyle Walker è pronto a diventare una bandiera del Manchester City. Secondo “Sky Deutschland”, il 33enne esterno inglese, arrivato nel 2017 dal Tottenham, avrebbe detto no all’offerta del Bayern Monaco, che ha fatto un tentativo per il giocatore. L’esterno potrebbe quindi prolungare il contratto che scadrà fra un anno. Diversa invece la situazione di Bernardo Silva, corteggiato da Psg e Barcellona. Se il portoghese decidesse di andare via, il City non si opporrà alla sua cessione. Sul fronte entrate, la squadra di Pep Guardiola segue con interesse Mateo Kovacic del Chelsea.