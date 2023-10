Scozia, il Presidente Mulraney: “Non abbiamo richiesto audio VAR per gol annullato”

La FA Scozzese non ha richiesto alla Uefa l’audio degli ufficiali della gara in cui la Scozia appunto ha perso contro la Spagna per un gol annullato. Calcio di punizione e gol di Scott McTominay, quest’ultimo annullato per fuorigioco. Il Presidente Mulraney ha parlato al programma Sportsound della BBC Scotland: “Abbiamo chiesto chiarezza, non abbiamo chiesto l’audio. Abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri tifosi e della nazione. Dobbiamo rappresentare adeguatamente la nostra nazione. La trasparenza è molto importante ed è quello che abbiamo chiesto. Sono sicuro che la Uefa ci darà una spiegazione, che poi potremo dare”. E sull’audio VAR: “Parte del motivo per cui non l’abbiamo chiesto è che non pensavamo che l’avremmo ottenuto”.