Serie C 2023/24: il Padova capolista fermato 1-1 sul campo della Pro Sesto

Nell’ultima gara di questo sabato del Girone A di Serie C finisce in pareggio 1-1 tra Pro Sesto e Padova. A metà primo tempo passano in vantaggio gli ospiti con Bortolussi, bravo a coordinarsi e battere l’estremo portiere avversario dopo la sponda di testa di Russini. In precedenza proprio Bortolussi dal dischetto aveva fallito l’occasione di portare avanti i suoi, facendosi ipnotizzare da Botti. Nella ripresa la Pro Sesto ha alzato il ritmo, riuscendo a trovare il gol del pareggio nel finale. Al minuto 80′ infatti è Sereni a firmare il gol del 1-1 con un bel tiro sotto la traversa. Nel finale arrivano diverse occasioni per i veneti per tornare in vantaggio, ma De Marchi sciupa per due volte e la gara si chiude dunque sull’1-1.

Delusione per il Padova che già pregustava l’allungo in classifica, ma i biancoscudati devono accontentarsi di un solo punto che li porta comunque in vetta alla graduatoria, ma soltanto a +1 sul Mantova. Per la Pro Sesto invece secondo pareggio di fila e momentanea dodicesima piazza a quota 9 punti.