Scommesse, Gravina: “Ludopatia piaga sociale, abbiamo agito con coerenza e per il bene degli azzurri”

“È evidente che purtroppo sia una vicenda improvvisa, è meglio essere chiari altrimenti rischiamo di incorrere in una serie di errori di valutazione. Abbiamo risposto con grande sensibilità e coerenza, con grande rispetto per le istituzioni, per i ragazzi e per la maglia azzurra“. Lo ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina, intervenuto durante l’evento “Gli Stati generali del calcio italiano” in corso di svolgimento nel Festival dello Sport 2023, a Trento.

Il numero 1 del calcio italiano si riferisce alla vicenda dell’inchiesta sulle scommesse illegali che coinvolge, tra gli altri, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, ieri raggiunti a Coverciano dagli agenti che gli hanno notificato gli atti di indagine e che, successivamente, sono stati lasciati liberi di fare rientro nelle rispettive sedi, lasciando così la Nazionale, domani impegnata a Bari contro Malta e martedì a Wembley contro l’Inghilterra. “Stiamo parlando di una delle piaghe sociali che in questo momento interessa diversi giovani, tantissimi concittadini – prosegue Gravina -. La ludopatia non è un problema del calcio, ma una piaga sociale. Corrode dall’interno, corrode senza guardare in faccia”.