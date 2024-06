Romania ad Euro 2024 con il figlio di Anghel Iordănescu in panchina: l’Ucraina il primo esame

La Romania torna a disputare un Europeo, a otto anni di distanza da Euro 2016, con in panchina Edward Iordănescu, figlio del leggendario Anghel, Ct nel 2016 e campione d’Europa da calciatore con la Steaua (poi allenata per cinque stagioni). Il girone E è difficile, ma non impossibile, specialmente per una selezione che ha superato il girone di qualificazione da imbattuta con il primo posto e soli 5 gol subiti (solamente sei nazionali hanno fatto meglio). La prima avversaria è l’Ucraina, seconda favorita in un gruppo che conta anche Belgio e Slovacchia. Nella rosa della Romania a differenza dell’Ucraina non c’è il top player. Ma i buoni giocatori non mancano. A partire dalla difesa, dove il leader è l’ex Genoa, ora al Tottenham, Radu Dragusin. A centrocampo due conoscenze del calcio italiano, Marius Marin e Răzvan Marin, insieme al capitano Nicolae Stanciu, sono titolari nel reparto. In attacco, ai lati di Dragus, tocca agli artefici della promozione del Parma, Man e Mihăila.

Serve però una scossa dopo le recenti amichevoli non esaltanti. Nei quattro test del 2024 la Romania ha ottenuto tre pareggi con Liechtenstein, Bulgaria e Irlanda del Nord, con una sconfitta per 3-2 con la Colombia. In compenso però i ‘Tricolori’ sono imbattuti in competizioni ufficiali dal giugno 2022 (7 vittorie, 5 pareggi). Bisognerà alzare il livello contro un’Ucraina che ha nomi importanti in rosa. Tsygankov, Dovbyk, Mudryk formano un tridente che ha poco da invidiare a molti altri reparti offensivi del torneo. Esperienza e solidità a centrocampo con Shaparenko, Stepanenko e Sudakov, mentre in difesa Zinchenko completerà il quartetto con Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko a protezione di Lunin, fresco campione d’Europa. La Romania non batte l’Ucraina dal 2003. Per sfatare il tabù servirà la versione solida delle qualificazioni, non quella sbiadita vista fin qui nel 2024.