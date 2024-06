Francia tra politica e calcio: Rangnick prepara la sorpresa con la sua Austria solidissima

Il ritiro della Francia in Germania è tutto fuorché impermeabile alle vicende politiche che attraversa il paese: la cosa pubblica e il calcio si sono saldate a tal punto che Mbappé e Thuram hanno preso posizione e più o meno velatamente hanno esortato i connazionali a fermare l’avanzata dell’ultradestra, spingendo la federazione a ricordare il principio di neutralità. Ed è in questo clima che una squadra stellare come quella francese, reduce da due finali ai Mondiali, una vinta e una persa, vuole prendersi una soddisfazione anche agli Europei, dove con questa generazione dorata sono arrivati un ko nella finale del 2016 dell’edizione giocata in casa e poi la clamorosa eliminazione già agli ottavi per mano della Svizzera tre anni fa. Mbappé e Thuram sono le stelle offensive e anche i “liberi pensatori” di Euro 2024, ma se nel carniere ci infiliamo Dembelé, Griezmann, Coman, Giroud… insomma, si possono formare un paio di attacchi niente male. Quello che scenderà in campo probabilmente comprenderà quattro di questi nomi, con le Petite Diable ormai diventato quasi una mezzala di qualità in un’evoluzione quasi forzata rispetto al ruolo di punta.

E’ chiaro allora che all’Austria servirà qualcosa di importante per provare a essere la prima grande sorpresa di Euro 2024 in un girone complicatissimo in cui l’Olanda ha vinto una partita insidiosissima contro una Polonia meno allo sbando di quanto raccontato. Ma Rangnick ha le idee chiare: in assenza di un talento cristallino, e in effetti la formazione austriaca non brilla sotto questo aspetto, spazio alla solidità, alla concretezza, ma senza rinunciare a un calcio propositivo e per nulla arroccato. Del resto, provando a chiudersi a oltranza il rischio è quello di darla vinta alla Francia. Invece, l’Austria sta preparando la trappola ai bleus di Deschamps, un po’ altezzosi, un po’ distratti dal voto. Ma pur sempre fortissimi: questo va però dimostrato sul campo, come in un modo o nell’altro hanno già fatto fin qui le altre big o presunte tali.