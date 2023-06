Ranking Fifa giugno 2023, Argentina in testa. L’Italia resta ottava

L’Argentina campione del mondo resta in testa al ranking Fifa, dopo i successi nelle recenti amichevoli con Australia e Indonesia. Rimane invariato il podio rispetto a tre mesi fa, con Francia e Brasile alle spalle dell’Albiceleste. Scambio di posizioni fra Inghilterra e Belgio (ora rispettivamente quarta e quinta) e fra Croazia e Olanda (sesta e settima), mentre l’Italia di Roberto Mancini resta stabile in ottava posizione, dopo il terzo posto in Nations League, con Portogallo e Spagna a chiudere la Top Ten. Crolla il Galles (35^, -9) dopo le brutte prestazioni nelle qualificazioni europee. Male anche la Costa d’Avorio (51^, -6). Vola l’Ucraina (24^, +6), la Scozia (30^, +6) e la sorpresa Armenia (90^, +7), con Slovacchia (46^) e Grecia (49^) che tornano fra le prime 50.

La top 10

1. Argentina 1843,73 punti (–)

2. Francia 1843,54 punti (–)

3. Brasile 1828,27 punti (–)

4. Inghilterra 1797,39 punti (+1)

5. Belgio 1788,55 punti (-1)

6. Croazia 1742,55 punti (+1)

7. Olanda 1731,23 punti (-1)

8. ITALIA 1726,58 punti (–)

9. Portogallo 1718,25 punti (–)

10. Spagna 1703,45 punti (–)