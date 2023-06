Napoli, Bild: fatta per Kim al Bayern, contratto di 5 anni e ingaggio raddoppiato

Il Napoli si appresta a salutare Kim Min-Jae, a un passo dal Bayern Monaco. Secondo la Bild è praticamente fatta per il trasferimento del difensore sudcoreano, che ha trovato l’accordo con il club bavarese ed è pronto a trasferirsi in Germania. Il Bayern pagherà dunque la clausola da 50 milioni di euro presente nel contratto, che può essere esercitata a partire dal 1° luglio, per assicurarsi le prestazioni del talentuoso difensore. Kim, invece, firmerà un contratto quinquennale che prevede un ingaggio quasi raddoppiato rispetto a quello attuale.