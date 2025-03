L’Italia viene eliminata dalla Germania ai quarti di finale di Nations League e scopre le sue avversarie nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026. Gli azzurri finiscono nel girone I e dovranno affrontare Norvegia, Israele, Estonia e Moldova, mentre la Germania si regala il gruppo a quattro squadre con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Sedici nazioni europee si qualificheranno alla Coppa del Mondo: le dodici vincitrici dei gironi e le quattro squadre che supereranno con successo gli spareggi che coinvolgono le 12 seconde dei gironi e le quattro migliori (e non già qualificate) vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25. Queste sedici squadre agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di playoff da quattro squadre ciascuno. Gli spareggi prevedono una semifinale e una finale da giocarsi nella stessa sosta per le nazionali del marzo 2026. L’Italia punta ad arrivare prima dopo due esclusioni consecutive dall’appuntamento più prestigioso, ma il cammino sulla carta è meno agevole di quello che il girone A avrebbe potuto garantire.

QUANDO GIOCA L’ITALIA

Le qualificazioni iniziano a marzo, ma la Nations League complica gli incastri del calendario. Per esempio la Germania inizierà il percorso di qualificazione a settembre e lo chiuderà a novembre. Due mesi, un tour de force, per giocarsi il futuro. Nel caso dell’Italia, il cammino azzurro inizierà il 6 giugno 2025, dopo due giornate già disputate (22 e 25 marzo). La prima avversaria sarà proprio la Norvegia (in trasferta), mentre tre giorni dopo, il 9 giugno, gli uomini di Luciano Spalletti scenderanno in campo tra le mura amiche contro la Moldova. Venerdì 5 settembre è in programma la sfida casalinga contro l’Estonia, che ospiterà gli azzurri l’11 ottobre. Tre giorni dopo l’Italia tornerà in campo e lo farà in casa contro Israele. Chiusura (e possibile scontro diretto decisivo per il primo posto) contro la Norvegia il 16 novembre in Italia.

LE AVVERSARIE

Un nome e un cognome: Erling Haaland. La stella della Norvegia è la principale insidia che separa l’Italia dalla qualificazione diretta che manca ormai da troppi anni. Un discorso simile anche per la Norvegia che è quarantatreesima nel ranking e non si qualifica ai Mondiali dall’edizione del 1998, quando si spinse fino agli ottavi di finale. Situazione difficile anche agli Europei con una sola qualificazione, quella ad Euro 2000. Insomma, la motivazione non manca. Come non manca ad Israele, che non raggiunge i Mondiali dal 1970. Recentemente la nazionale di Shimon ha ottenuto risultati di prestigio come la vittoria contro il Belgio e un pareggio contro la Francia. Non sembrano rappresentare un’insidia Estonia e Moldova, che hanno perso la prima partita di qualificazione.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA ALLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Venerdì 6 giugno 2025

Ore 20:45, Norvegia-Italia

Lunedì 9 giugno 2025

Ore 20:45, Italia-Moldova

Venerdì 5 settembre 2025

Ore 20:45, Italia-Estonia

Lunedì 8 settembre

Ore 20:45, Israele-Italia

Sabato 11 ottobre

Ore 20:45, Estonia-Italia

Martedì 14 ottobre

Ore 20:45, Italia-Israele

Giovedì 13 novembre

Ore 20:45, Moldova-Italia

Domenica 16 novembre

Ore 20:45, Italia-Norvegia