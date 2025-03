L’Italia rimonta dal 3-0 al 3-3, ma viene eliminata dalla Germania ai quarti di Nations League 2024/2025. Dopo l’1-2 di San Siro, la nazionale di Nagelsmann segna tre gol nel primo tempo: al 30′ Kimmich realizza il rigore dell’1-0, poi al 36′ Musiala sfrutta una dormita degli azzurri e segna il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto rapidamente. Al 45′ è Kleindienst a firmare il tris. Nella ripresa c’è la scossa e la reazione azzurra è firmata da Kean, autore di una doppietta (49′ e 69′). Proteste azzurre per un rigore su Di Lorenzo inizialmente concesso da Marciniak e poi negato al Var.

Donnarumma 5

I calci piazzati sono una delle principali armi dei tedeschi e in avvio mostra qualche incertezza sui calci piazzati. Al 36′ vola per negare il 2-0, ma pochi istanti dopo viene sorpreso da un calcio d’angolo lampo e diventa protagonista in negativo di uno dei gol più rocamboleschi della storia del calcio

Gatti 5

Musiala è tra i peggiori avversari possibili e lo juventino va rapidamente in difficoltà (46′ Politano 6.5 Con lui c’è più peso offensivo. L’esterno napoletano mette più volte in crisi i tedeschi)

Buongiorno 6

Un’ingenuità il fallo da rigore su Kleindienst. Molto più solido nella ripresa. Nei secondi 45 minuti non sbaglia praticamente nulla

Bastoni 6

A San Siro era stato tra i peggiori. Oggi tra i difensori è quello che sembra avere meno colpe anche nel primo tempo. Nella sua partita spicca una chiusura provvidenziale che impedisce a Sane di presentarsi a tu per tu con Donnarumma.

Di Lorenzo 6

Primo tempo difficile a causa della pressione feroce dei tedeschi con Kleindienst che lo sovrasta sul 3-0. Ma nel secondo tempo aggiunge solidità in fase offensiva e in riaggressione. Protagonista dell’episodio controverso del rigore concesso e poi tolto al Var

Barella 5

Un tiro alto e un errore sanguinoso in avvio di gioco. Al 30′ legge in ritardo l’inserimento di Goretzka che porta al rigore dell’1-0, mentre al 45′ si fa anticipare nell’azione del 3-0. Male

Ricci 6.5

Preferito a Rovella. Apre la sua gara con un grande intervento in scivolata su Kleindienst lanciato a rete. Nasce da una sua bella verticalizzazione l’azione del secondo gol di Kean. Fa bella figura (85′ Zaccagni sv)

Tonali 5

Non riesce ad alzare i ritmi al gioco azzurro né nell’impostazione né nella pressione. Serata storta (68′ Raspadori 7 Un’altra categoria rispetto a Maldini. Entra e regala un po’ di imprevedibilità all’attacco azzurro, servendo anche l’assist a Kean per il secondo gol)

Udogie 6

Primo tempo da dimenticare come tutti. Cresce nella ripresa, mostrando più coraggio negli spunti senza palla e dialogando con più continuità con i compagni

Kean 7.5

Ha due palloni giocabili e li trasforma in oro. Due reti non banali in una stagione da incorniciare. Esce esausto dopo una battaglia lunghissima con Rudiger e compagni (85′ Lucca sv)

Maldini 5

Può ancora crescere, ma non è pronto per un Germania-Italia al Westfalenstadion. Tocca pochi palloni e finisce ingabbiato nella pressione tedesca (46′ Frattesi 6.5 Bisogna alzare la pressione e l’interista contribuisce ad aggiungere dinamismo e polmoni. Il miglior marcatore dell’era Spalletti però non trova palloni giocabili in area. Generoso il recupero al 93′)