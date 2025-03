Una vittoria che vale doppio: per il campo, la cosa più importante, ma anche per tutto ciò che circonda un business come il calcio. La Germania batte l’Italia nel doppio confronto dei quarti di finale di Nations League e si prende non solo un posto nelle Finals del torneo UEFA, ma anche l’organizzazione di semifinali e finali. La nazione ospitante sarebbe uscita proprio dal quarto di finale tra azzurri e tedeschi: Torino (Allianz Stadium e Olimpico Grande Torino) in caso di successo azzurro; Monaco (Allianz Arena) e Stoccarda (MHPArena) in caso di trionfo di Rudiger e compagni. Saranno quindi Monaco e Stoccarda ad ospitare le final four. Sin dalla sua nascita, il torneo finale a quattro squadre è stato ospitato da una delle quattro finaliste. Il Portogallo è l’unica squadra ad aver vinto un’edizione da padrona di casa nel 2019, mentre la Francia ha vinto la competizione del 2021 a Milano, in Italia. La Spagna ha superato la Croazia ai rigori nella finale del 2023 e lo ha fatto a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Adesso toccherà alla Germania provare a conquistare il trofeo in casa. Le partite sono in programma dal 4 all’8 giugno 2025.

L’ALLIANZ ARENA

La finale di Nations League sarà uno dei grandi appuntamenti nel curriculum dell’Allianz Arena. Di proprietà del Bayern Monaco, ospita le gare casalinghe della sua prima squadra a partire dalla stagione 2005-2006. La sua costruzione fu inserita nel dossier dei Mondiali 2006 e l’impianto ospitò sei gare della rassegna iridata, tra cui la semifinale tra Francia e Portogallo. Nella sua storia anche quattro gare di Euro 2020 e sei partite di Euro 2024. Il punto più alto però rimane la finale di Champions League 2011-12, che fu vinta dal Chelsea ai rigori contro i padroni di casa del Bayern Monaco.

MHPARENA

Una storia ben più antica ce l’ha lo stadio di Stoccarda, inaugurato nel 1933 ma ristrutturato nel 2006. Ospitò quattro partite dei Mondiali 1974 e sei ai Mondiali 2006, tra cui la finale per il terzo posto. Due le finali di Coppa dei Campioni ospitate: quella del 1959 vinta dal Real Madrid contro il Reims e quella del 1988 vinta dal Benfica contro il PSV. Senza dimenticare anche la finale di Coppa Uefa del 1989. Lo Stoccarda si arrese al Napoli nel doppio confronto con Maradona che alzò la coppa.