Qualificazioni Europei Under 21 2025: altro successo per l’Italia, Casadei e Fabbian stendono la Lettonia

L’Italia U21 batte la Lettonia, trova il quarto successo su sei partite fin qui disputate e mantiene la testa della classifica del Girone A delle qualificazioni agli Europei del 2025. È il Dino Manuzzi di Cesena a ospitare gli Azzurrini del ct Carmine Nunziata in questo sesto turno delle qualificazioni alla massima competizione europea. Il direttore di gara fischia l’inizio dell’incontro e dopo neanche 20 secondi Desplanches è costretto a respingere sull’attaccante avversario Puzirevskis. Escluso questo primo brivido, l’Italia domina la prima fase di gara e più volte sfiora il gol del vantaggio, con la difesa lettone che in diverse occasioni riesce a salvarsi con qualche deviazione decisiva in corner. Ma poco dopo la mezz’ora il gol dell’1-0 arriva: sovrapposizione sulla destra di Zanotti e cross pennellato per una semi-acrobazia di Casadei. Sospiro di sollievo per il ct Nunziata, che finalmente vede premiato il forcing messo in campo dai suoi. L’Italia continua a essere pericolosa, ci prova anche Gnonto con un tiro a giro che viene ribattuto con i pugni dall’estremo difensore. Rimpianti per i nostri, che sciupano una bella chance per il 2-0 quando il portiere Beks sbaglia il rinvio ma Fabbian non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

IL TABELLINO

GLI HIGHLIGHTS

L’Italia torna in campo determinata a chiudere in fretta i conti, ma un colpo di testa di Gnonto finisce sul fondo e una superba azione personale di Miretti si conclude con il palo colpito dal giocatore della Juventus. I ritmi si abbassano leggermente, i padroni di casa non riescono ad essere cinici sottoporta e a chiudere il match, ma nel finale ci pensa Fabbian. Su un cross dalla sinitra la difesa lettone non riesce a liberare e il centrocampista dl Bologna è lesto a colpire per il 2-0. Tre punti importanti per gli Azzurrini, ora a 14 punti con l’Irlanda sempre lì vicina a quota 13 dopo la vittoria su San Marino. L’Italia tornerà in campo martedì 26 marzo, ancora in casa, questa volta contro la Turchia.