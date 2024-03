Qualificazioni Europei Under 17, l’Italia apre bene la fase élite: Olanda battuta 2-0

L’Italia Under 17 batte i pari età dell’Olanda 2-0 e apre bene la fase élite di qualificazione agli Europei di categoria del 2024. Nella cornice del Myyrmäki Stadium di Vantaa, circondato dalla neve, la prima occasione è degli azzurri. Al 3′ la manovra dell’Italia libera un’autostrada per Camarda che sulla sinistra cerca la conclusione in diagonale: palla fuori. La risposta olandese è affidata a Van der Berg che trova lo spazio dal limite e cerca un sinistro angolato, ma Longoni in tuffo risponde presente. Camarda nell’avvio di gara è il più pericoloso ed è il protagonista dell’episodio della svolta. L’attaccante del Milan scippa palla a Bouwman, che lo stende in area. L’arbitro indica il dischetto: dagli undici metri Ciardi apre il piattone e realizza l’1-0. L’Italia è padrona del campo e al 41′ colpisce anche un legno con Liberali.

Il copione non cambia nella ripresa. La squadra azzurra gestisce i ritmi e consolida il possesso palla, lasciando poche occasioni agli oranje, che al contrario concedono praterie agli uomini di Favo. Nel finale infatti l’Italia ha più di un’occasione per chiudere il match. La più nitida all’86’ quando Cama mette a sedere un avversario e si presenta a tu per tu col portiere, ma El Hani è bravissimo a murarlo. La rete però è solo rinviata all’ottavo minuto di recupero: Van de Lens buca su un cross dalla sinistra, Liberali aggancia, salta il portiere e deposita in rete per il 2-0 definitivo che vale i primi tre punti del gruppo 3. Gli Azzurrini, dopo l’impegno con gli Oranje, dovranno vedersela con il Belgio sabato 23 (ore 12) e, per concludere, con i padroni di casa della Finlandia martedì 26 marzo (ore 12), sempre a Vantaa.