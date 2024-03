Qualificazioni Europei U21 2025: Italia beffata nel recupero, 1-1 a Ferrara con la Turchia

Si è chiuso allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara, casa della Spal, il match di qualificazione europea tra Italia e Turchia U21. Gli azzurrini del ct Nunziata vengono fermati dai pari età turchi con un pareggio per 1 a 1 con le reti di Ghilardi e Kilicsoy. Calo di attenzione fatale dei ragazzi di Nunziata che ora vanno solo a +2 e l’Irlanda può tentare il sorpasso. Si fa più dura adesso la corsa a Euro 2025.

Primo tempo dai ritmi altissimi con l’Italia decisamente più pericolosa. Il più ispirato è sicuramente Calafiori che con 2 colpi di testa e un assist per Fabbian ha messo in enorme difficoltà la difesa turca. Al 30’ Prati scarica un siluro in porta e Alemdar è costretto a deviare in angolo. Al 36’ viene assegnato un rigore alla Turchia ma Desplanches ipnotizza Yildirim. Si chiude a reti bianche la prima frazione tra tanti gialli e le uscite dal campo per infortunio di Pirola per gli azzurri e Bayram per i turchi. Nel secondo tempo la zampata di Ghilardi al 50′ consente agli azzurrini di andare in vantaggio. Dopodiché partita molto nervosa e piena di provvedimenti disciplinari. Gli azzurri nel recupero vengono beffati dalla Turchia all’ultimo respiro con la rete di Kilicsoy. Ingenua la difesa dell’Italia che butta due punti.