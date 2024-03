Euro U21, Nunziata: “Siamo stati ingenui, troppa sufficienza”

“Vista la partita che abbiamo fatto, meritavamo di vincere. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo perso una palla che non dovevamo perdere. C’è stata troppa sufficienza nel finale, siamo stati ingenui. È un peccato perché abbiamo buttato due punti nel finale. Il calcio è questo, noi ce l’abbiamo messa tutta. I ragazzi hanno fatto la miglior partita della stagione, peccato per i due minuti finali in cui siamo stati troppo leggeri e passivi“. A dirlo è il commissario tecnico dell’Italia U21, Carmine Nunziata, ai microfoni di Rai Sport al termine del match pareggiato 1-1 contro la Turchia. “Spalletti? Ci ha fatto molto piacere la visita del mister, ha caricato i ragazzi e si è visto – ha aggiunto il mister degli azzurrini – Casadei? Se io chiamo i giocatori non è perché stanno facendo male, ma è per spronarli a fare di più. Lui non doveva costruire la manovra, doveva agire tra le linee e attaccare la profondità. Secondo me ha fatto una buona partita“.