Qualificazioni Europei: Lituania e Montenegro frenano sul pareggio, termina 2-2

Quinta giornata di Qualificazioni, in vista dell‘Europeo 2024: Lituania e Montenegro frenano sul pareggio, termina 2-2. Primo tempo a reti inviolate, nonostante la doppia occasione per la formazione di Jankauskas: è Gineitis al 23esimo a sfiorare il vantaggio con un tiro dalla distanza, ci prova poi anche Novikovas con una conclusione dalla distanza ben parata dal portiere avversario. Il match viene sbloccato nella ripresa, è Krstovic a timbrare per primo il tabellino dei marcatori, insaccando di testa un cross di Camaj. La rete però annullata dopo la revisione al Var, fuorigioco dell’attaccante, tutto da rifare per i Montenegrini. I lituani ne approfittano, al 72′ Paulauskas addomestica un gran pallone e spedisce il pallone nell’angolino basso di sinistra. Successo che dura ben poco però, passano solo cinque minuti, Marusic mette un bel cross in area, Krstovic aggancia e calcia con rapidità. I giochi non sono finiti, e proprio sul finale Stefan Savic mette a segno la rete del nuovo vantaggio, resa nuovamente vana dalla definitiva marcatura di Cernych. Termina 2-2.