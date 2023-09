Kvaratskhelia: “Niente Euro Under 21 con la Georgia? Potete chiedete al Napoli”

Intervenuto in conferenza stampa con la Georgia, Khvicha Kvaratskhelia ha dovuto inevitabilmente rispondere a delle domande che tornano a giugno scorso, quando non ha disputato gli Europei Under 21: “Dell’assenza all’Europeo Under 21 ho già parlato, è stato un torneo di successo per noi. Se ho rifiutato per qualche pressione del Napoli? Potete chiedere alla società: io per la Georgia ho dato sempre il 100%”.