Qualificazioni Europei 2024: trionfo Portogallo sulla Bosnia. Il Belgio frena sul pareggio contro l’Austria

Qualificazioni Europei 2024: L’Albania si impone per 2-0 sulla Moldavia e trova la prima vittoria del girone. Dopo un primo tempo a reti inviolate, è Asani a cambiare le sorti del match al 52’. Raddoppio messo a segno invece al da Bajrami dalla distanza sul finale. Il Belgio chiude sul pareggio contro l’Austria. Dopo uno sfortunato autogol di Mangala, il nuovo pareggio viene trovato poi da Romelu Lukaku che, al 61esimo si fa trovare pronto in area, si gira e calcia spiazzando Schlager. Seconda posizione del girone F quindi per la nazionale belga che vede in vetta proprio gli austriaci a quota 7.

La Georgia vince 2-1 sul Cypro. Il risultato cambia al 31’ con la rete messa a segno da Mikautadze. Equilibrio ritrovato poi al quarantesimo su rigore: è Pittas a posizionarsi dagli undici metri e non sbagliare. A firmare la vittoria ci pensa sul finale l’attaccante classe 2001, Davitashvili. Ottima prestazione invece per la Repubblica Ceca che si impone per 3-0 sul Faeroerne che resta in basso alla classifica. Sblocca il risultato Krejci al 15’: è Hlozek a crossare lungo in area pescando il compagno che di testa, da pochi metri, batte il portiere e insacca all’angolino basso di destra. Il raddoppio arriva allo scadere della prima frazione dopo un bello scambio tra Jurecka e Cerny con quest’ultimo che non sbaglia davanti alla porta, punendo Gestsson sulla sinistra. Tris messo a segno poi da Cerny al 75’: gran mancino a girare sul palo più lontano. Grande rete e definitivo 3-0.

La Slovacchia si impone per 2-1 sull’Islanda e si prende la seconda posizione del girone J. Sblocca il risultato al 27esimo Kucka: l’esterno numero 19 calcia dal limite dell’area insaccando il pallone sulla sinistra. Pareggio poi ritrovato al al 41esimo da Finnbogason che dal dischetto non sbaglia. Il nuovo vantaggio degli ospiti viene trovato invece al 70esimo: Suslov si trova in una buona posizione e, approfittando dell’errore della difesa avversaria, manda il pallone in rete. Vittoria anche per il Portogallo che chiude sul 3-0 il match contro la Bosnia Erzegovina. E’ la fine della prima frazione quando Bernardo Silva sblocca il risultato agganciando un passaggio in area e scodellando il pallone alle spalle del portiere avversario, uscito troppo presto dai pali. Raddoppio e sigillo poi messo a segno da Fernandes.