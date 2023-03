Qualificazioni Europei 2024, statistiche Italia con Inghilterra e Malta: precedenti favorevoli agli azzurri

Le statistiche delle qualificazioni Europei 2024, per le quali ricordiamo che l’Italia è nel gruppo C insieme ad Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Giovedì 23 marzo alle 20,45 al Diego Armando Maradona l’Italia ospita l’Inghilterra: le due squadre nella storia si sono incrociate complessivamente 30 volte, 19 sono le partite amichevoli e 11 le gare ufficiali. Se consideriamo queste ultime, agli Europei le due formazioni si sono sfidate in tre occasioni con altrettante vittorie italiane (memorabile il 3-2 ai calci di rigore nella finale giocata al Wembley Stadium l’11 luglio 2021). Per quanto riguarda i Mondiali, i match tra le due compagini sono due con altrettanti successi azzurri, nella Nations League invece il bilancio registra un pareggio (11 giugno 2022 Inghilterra-Italia 0-0) e un trionfo italiano. Infine nei quattro precedenti validi per le qualificazioni ai Mondiali si contano due vittorie per l’Italia, un successo inglese (16 novembre 1977, Inghilterra-Italia 2-0) e un pareggio (11 ottobre 1997 all’Olimpico di Roma 0-0). Arbitra il serbo Jovanovic, la partita sarà trasmessa su Rai 1. Contemporaneamente alla National Arena Todor Proeski (Skopje) si disputa l’altra gara Macedonia del Nord-Malta.

Domenica 26 marzo seconda giornata, alle 20,45 presso il National Stadium (Ta’ Qali) si gioca Malta-Italia: complessivamente sono otto i precedenti tra le due nazionali (quattro validi per le qualificazioni agli Europei e quattro per le qualificazioni ai Mondiali), gli Azzurri hanno sempre vinto. La gara sarà trasmessa sempre su Rai 1, alle 18,00 presso il Wembley Stadium si disputa Inghilterra-Ucraina.