Qualificazioni Europei 2024: Portogallo, Francia e Belgio volano in Germania

Portogallo, Francia e Belgio raggiungono la Germania e portano a quota quattro le squadre già certe di partecipare agli Europei 2024 che si disputeranno proprio in territorio tedesco. I lusitani hanno vinto la settima partita su sette, battendo per 3-2 la Slovacchia, è dunque è ufficiale che la formazione di Martinez giocherà la prossima rassegna continentale, staccando il pass con tre giornate di anticipo. 2-3 invece per il Belgio in casa dell’Austria al termine di una partita pazza in cui segna anche Lukaku, anche in questo caso questo successo vale la qualificazione aritmetica ai prossimi Europei. Infine, obiettivo centrato anche per i Bleus di Deschamps: la Francia vince ancora, 1-2 in casa dell’Olanda che ora è nei guai, e staccano il biglietto con discreto anticipo.

All’Ernst-Happel-Stadion di Vienna gli ospiti passano in vantaggio al 12′ con Lukebakio, che al 55′ firma la personale doppietta. C’è gloria anche per Romelu Lukaku, l’attaccante della Roma segna al 58′. I padroni di casa accorciano al 72′ con Laimer, Belgio in dieci per il rosso a Onana e poi rigore trasformato alcuni minuti dopo da Sabitzer, ma i ragazzi di Rangnick non riescono a completare la rimonta.

Alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam la Francia passa per 1-2. Come spesso capita, è decisivo Mbappé, in gol al 7′ e al 53′, nel finale il gol degli oranje con Hartman. Nell’altra sfida del girone, all’Aviva Stadium di Dublino, l’Irlanda viene battuta dalla Grecia e non potrà più sperare nella qualificazione: la formazione ellenica si impone infatti per 2-0 con i gol di Giakoumakis e Masouras, entrambi nel primo tempo.

E nel girone J tocca al Portogallo qualificarsi aritmeticamente per Euro2024. Al Do Drago di Oporto, contro la Slovacchia guidata dall’italiano Calzona, 3-2 targato Ramos e doppietta – uno su rigore – di Ronaldo, per gli ospiti in gol Hancko e il napoletano Lobotka con una perla. A Reykjavik fra Islanda e Lussemburgo è 1-1, gol di Oskarsson al quale replica Rodrigues. A Vaduz, infine, in una partita interrotta per tre volte a causa del lancio di fumogeni, la Bosnia batte a domicilio per 0-2 il Liechtenstein con le reti di Rahmanovic e Stevanovic.