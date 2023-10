Highlights e gol Olanda-Francia 1-2: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 27

Il video con gli highlights e i gol di Olanda-Francia 1-2, match delle qualificazioni agli Europei 2024. Alla Johann Cruijff Arena arriva la vittoria da parte dei transalpini che così si qualificano per la rassegna continentale. A decidere la partita una doppietta del solito Mbappé – splendido il secondo gol – e invece adesso per gli orange si mette male in chiave qualificazione, bisognerà sudarsela fino all’ultimo e non basta il gol di Hartman nel finale. In alto ecco le immagini salienti.