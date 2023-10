Serie C 2023/2024, Albinoleffe ok in casa: Virtus Verona battuta 1-0

L’Albinoleffe batte 1-0 la Virtus Verona nell’ottava giornata del girone A di Serie C. La formazione bluceleste in casa torna alla vittoria e sale a 8 punti, mentre la Virtus Verona manca l’aggancio alla vetta del Padova. La prima occasione è dell’Albinoleffe. Al 17′ Doumbia tenta il mancino dal limite dell’area, ma sfiora solo il palo. Due minuti dopo è Zoma a rendersi pericoloso con un colpo di testa in corsa che spaventa Sibi. Al 35′ c’è anche lo squillo della Virtus Verona. Casarotto ci prova su punizione, ma Marietta è attento e respinge coi pugni. Al 53′ è l’Albinoleffe a sfiorare il gol. Corner dalla sinistra di Piccoli, Borghini la spizza di testa, ma Longo sotto porta in tuffo non riesce a ribadire in rete. La rete del vantaggio dei padroni di casa è rimandata al 63′. Merito di Piccoli che lascia partire un gran tiro al volo dal limite dell’area che non lascia scampo a Sibi. Nel finale la Virtus è pericolosa con Casarotto, ma l’Albinoleffe riesce a salvarsi. Negli altri risultati il Legnago ha battuto fuori casa la Fiorenzuola per 4-0 grazie alle reti di Rocco (10′, 48′), Giani (11′) e Svidercoschi (88′). Una rete di Parigi al 39′ regala invece il successo esterno dell’Arzignano sul campo del Novara.