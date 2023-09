Qualificazioni Europei 2024, Portogallo a valanga sul Lussemburgo. L’Islanda batte la Bosnia 1-0

Il Portogallo batte 9-0 il Lussemburgo senza Cristiano Ronaldo e consolida il punteggio pieno (18 punti) nel gruppo J di qualificazione agli Europei del 2024, con 22 gol fatti e zero subiti. Al 12′ è Inacio a sbloccare il risultato di testa su cross di Bruno Fernandes. Al 18′ il 2-0: Bernardo Silva ispira Goncalo Ramos che in area non sbaglia. E al 34′ è sempre lui a firmare il tris: Leao si scatena sulla sinistra e regala l’assist a Ramos che salta un difensore a scarica il suo destro a rete. Prima del duplice fischio, dopo quattro minuti di recupero, c’è spazio per la seconda doppietta della serata, quella di Inacio che di testa si conferma un’insidia costante, siglando il quarto gol di giornata. Nel secondo tempo il Lussemburgo resiste poco più di 10 minuti. E al 58′ arriva il 5-0. Terzo assist di serata per Bruno Fernandes. Ad approfittarne stavolta è Diogo Jota che scatta alle spalle della difesa e mette in rete. Nel finale il Portogallo dilaga. Il 6-0 di Horta, il 7-0 di Jota e i sigilli finali di Bruno Fernandes e Joao Felix.

A cinque punti di distanza c’è la Slovacchia che batte 3-0 il Liechtenstein grazie a tre reti nei primi sei minuti: dopo 9 secondi Hancko firma l’1-0, poi Duda (3′) e Mak (6′). L’Islanda batte 1-0 la Bosnia che perde ulteriormente terreno dalla seconda classificata. Nel finale il var cancella l’1-0 degli islandesi, ma al 92′ Finnbogason realizza il gol vittoria ed esulta come Luca Toni. Nel gruppo D il Galles ha battuto 2-0 la Lettonia con le rete di Ramsey al 29′ su rigore e Brooks al 96′.

I risultati

Ore 18:00 – Armenia-Croazia 0-1 (14′ Kramaric)

Ore 20:45 – Lettonia-Galles 0-2 (29′ rig Ramsey, 96′ Brooks)

Ore 20:45 – Islanda-Bosnia 1-0 (92′ Finnbogason)

Ore 20:45 – Portogallo-Lussemburgo 8-0 (12′ Inacio, 18′ Ramos, 34′ Ramos, 49′ Inacio, 58′ Jota, 67′ Horta, 77′ Jota, 83′ B. Fernandes, 88′ Joao Felix)

Ore 20:45 – Slovacchia-Liechtenstein 3-0 (1′ Hancko, 3′ Duda, 6′ Mak)