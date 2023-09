Serie C 2023/24: Bottino pieno per la Juve Stabia, bene il Foggia sul Giugliano. Pareggiano Picerno e Taranto

Seconda giornata di Serie C, Girone C: vincono Benevento, Juve Stabia e Foggia, pareggio tra Picerno e Taranto.

Vince di misura il Benevento contro la Virtus Francavilla. Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a sbloccare il risultato al 36esimo: Benedetti mette un cross in mezzo, Ferrante ci arriva di testa e manda alla spalle di Forte firmando il primo vantaggio. Ripresa che prosegue a ritmi altalenanti, senza tante chance per gli ospiti: unica occasione quella al 71′ con Di Marco, la cui risposta di Paleari manda alta la sua conclusione sulla traversa. Stesso risultato tra Foggia e Giugliano. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono i Satanelli a cambiare l’equilibrio del match a metà della ripresa. E’ il 57esimo quando il lancio di Di Noia arriva a Tonin che prima vince il duello in velocità con Scognamiglio e poi batte Baldi sul primo palo. Ospiti che non riescono a recuperare lo svantaggio, termina 1-0.

La Juve Stabia fa bottino pieno, Avellino battuto di misura. Primo tempo a reti bianche, le vespe vincono sul finale e i biancoverdi incassano la seconda sconfitta stagionale. Campani che ottengono altri tre punti preziosi grazie alla rete di Bellich al 75esimo: il difensore sfrutta alla perfezione la punizione diretta, decisa e rasoterra di Mignanelli, battendo Ghidotti a porta sguarnita. Pareggio invece tra Picerno e Taranto: il risultato viene sbloccato al 14esimo da un’azione che parte da Guerra: il centrocampista mette una bella palla in mezzo, Murano fa sponda per Albadoro che libera un destro firmando il pareggio. L’equilibrio viene ristabilito al 77esimo da un colpo di testa di Cianci: termina 1-1.