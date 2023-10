Qualificazioni Europei 2024: l’Ucraina cala il tris sul Malta, stesso risultato in Serbia-Montenegro

Stacca sulla vetta la Slovenia che si impone sull’Irlanda del Nord e sale a quota 19. A firmare la rete della vittoria è Gnezda Cerin al quinto minuto di gioco. Reti inviolate per i padroni di casa, termina 0-1. Pari tra Lituania e Ungheria. I padroni di casa aprono le marcature al 20esimo con Cernych, è poi Sirvys a raddoppiare al 36esimo. Nel secondo tempo gli ungheresi accorciano le distanze prima con il rigore calciato da Szoboszlai e successivamente con il gol di Varga all’82esimo.

L’Ucraina si impone per 3-1 sul Malta, e prende il secondo posto nel girone. Dopo l’iniziale vantaggio dei padroni di casa con la rete di Mbong al 12esimo, sono proprio quest’ultimi a beffarsi da soli. Prima il clamoroso autogol di Camenzuli e successivamente il rigore concesso agli avversari. A battere il penalty e quindi a firmare il sorpasso è Dovbyk al 43esimo. E’ poi Mudryk a mettere il sigillo sul finale.

Ancora una vittoria per la Danimarca, il San Marino resta a quota 0. Hojlund apre le marcature al 42esimo che riceve un bel passaggio filtrante in area che taglia la difesa in due. Il tiro termina in rete all’incrocio di sinistra. Ad inizio ripresa arriva la rete di Golinucci, prima marcatura in assoluto per i sammarinesi in queste sfide di qualificazioni agli europei. E’ però Poulsen a trovare un nuovo successo per i danesi grazie alla rete messa a segno dal 70′. La Serbia cala il tris sul Montenegro, E’ il nono minuto quando Mitrovic sblocca il risultato con una magnifica rete d’esterno destro sul secondo palo, è Jovetic al 36esimo a ritrovare il pari. Nella ripresa torna in gol l’attaccante numero 9, è poi Tadic a mettere il sigillo sul match.