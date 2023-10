Basket, Eurolega 2023/2024: Milano batte l’Olympiacos nella Gigi Datome Night

L’Olimpia Milano batte l’Olympiacos nel match valido per la terza giornata di Eurolega. Nella Gigi Datome Night i padroni di casa si inventano una partita perfetta spuntandola sui greci 65-53 al termine di una sfida all’insegna dell’intensità difensiva e degli errori offensivi. Secondo tempo senza sbavature dei padroni di casa, che lavorano ottimamente nella propria metà campo subendo solo 21 punti negli ultimi 20 minuti. Prova di esperienza di Mirotic con 20 punti e 4 rimbalzi. Molto bene anche Pangos con 16 punti e Shields con 12. Non bastano agli ospiti i 15 punti con 4 rimbalzi di Milutinov e gli 11 con 6 rimbalzi di Walkup. Primo successo stagionale per l’Olimpia, con una partita da recuperare per rinvio, che riscatta il ko nella prima giornata contro il Fenerbahce. Nella prossima giornata Milano andrà in trasferta a Madrid per giocare contro il Real solo fra due giorni, il 19 ottobre alle 20:45. Dopodomani in campo anche l’Olympiacos, che ospiterà il Partizan il 19 ottobre alle 20:15.

RISULTATI E CLASSIFICHE

LA CRONACA

Milano che parte con Mirotic, Shields, Voigtmann, Pangos e Melli. In panchina Flaccadori, Hall, Poythress, Hines e Tonut. Out per infortunio Baron e Lo. Quintetto dell’Olympiacos con Walkup, Milutinov, Peters, Canaan, Papanikolau, Brazdeikis, Larentzakis, Sikma, Fall e Lountzis. Out Mckissic e Tsamis.

Primo quarto molto equilibrato con entrambe le squadre che lottano punto a punto chiudendo i 10 minuti iniziali sul 19-17 a favore dell’Olimpia. Milano trascinata dai 9 punti di Mirotic e gli 8 di Shields. Anche l’Olympiacos trascinato dai suoi leader con i 6 punti di Walkup e Milutinov. In avvio di secondo quarto i padroni di casa provano ad allungare andando sul 26-19 grazie all’ottimo ingresso di Flaccadori. Rientrano subito i greci sul 26-25 a 3 minuti dalla fine. Ultimi possessi in cui le difese la fanno da padrone in un primo tempo che si chiude 32-31 per gli ospiti. Già in doppia cifra Mirotic e Shields con 11 e 10 punti. 20 punti combinati per Milutinov e Walkup. Nel terzo quarto Milano piazza un parziale di 7-0 e sale sul 38-34 ma, come nella seconda frazione, i greci i tornano sotto sul 40-39 a 4 minuti dall’ultimo quarto. Percentuali molto basse, si arriva ai 10 minuti finali sul 44-41. Esce forte dai blocchi l’Olympiacos, che nel quarto quarto va avanti dopo tre minuti sul 45-44. Arriva immediatamente la risposta dell’Olimpia che, con un contro parziale di 9-0, trova il massimo vantaggio sul 53-45 a poco più di cinque giri d’orologio al termine. Nel finale Milano mette in fila una serie di difese perfette centrando il primo successo in Eurolega stagionale.