Pagelle Inghilterra-Italia 3-1, voti e tabellino qualificazioni Europei 2024

Le pagelle di Inghilterra-Italia 3-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Gli azzurri perdono in casa dei Tre Leoni, non capitava dal 1977, e così dovranno sudarsi la qualificazione alla rassegna in Germania. In gol nel primo tempo Scamacca e poi Kane su rigore, nella ripresa Rashford e ancora Kane per la doppietta la indirizzano per il tris definitivo. Di seguito ecco le pagelle della sfida di Wembley.

GLI HIGHLIGHTS

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford 6.5; Walker 6, Stones 6 (18’ st Guehi 6), Maguire 6, Trippier 6.5; Phillips 6 (24’ st Henderson 6.5), Rice 7; Rashford 7, Bellingham 7.5 (39’ st Grealish 6), Foden 6.5; Kane 7. In panchina: Johnstone, Ramsdale, Dunk, Colwill, Alexander-Arnold, Gallagher, Watkins, Maddison, Bowen. Allenatore: Southgate 6.5.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6; Di Lorenzo 5, Scalvini 4.5, Acerbi 6 (18’ st Bastoni 6), Udogie 6 (18’ st Dimarco 5.5); Frattesi 5.5, Cristante 6, Barella 5; Berardi 5 (33’ st Raspadori 6), Scamacca 6.5 (18’ st Kean 6), El Shaarawy 5 (42’ st Orsolini sv). In panchina: Vicario, Meret, Gatti, Locatelli, Bonaventura, Darmian, Mancini. Allenatore: Spalletti 5.5.

ARBITRO: Turpin (FRA).

RETI: 15’ pt Scamacca, 32’ pt Kane (rig), 12’ st Rashford, 32’ st Kane.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Phillips, Udogie, Di Lorenzo, Scalvini. Angoli. 2-2. Recupero: 3’ pt, 3’ st.