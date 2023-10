Qualificazioni Europei 2024: la Slovenia mantiene la vetta, Lituania bene sulla Bulgaria

La Lituania si impone sulla Bulgaria, che resta in ultima posizione del girone G. Rimasti in dieci uomini già al 42esimo per l’espulsione di Kraev, i padroni di casa fanno subito fatica, tanto da passare in svantaggio qualche minuto più tardi. E’ Sirvys, dopo una mischia in area, a battere il portiere a due passi dalla porta. L’esterno numero 17 firma anche il raddoppio nella ripresa, con un colpo di testa decisivo.

La Slovenia mantiene la vetta del girone e si impone anche sulla Finlandia, terza in classifica nel gruppo H. Sesto trascina gli sloveni con una doppietta personale, la sblocca al 16esimo su rigore, raddoppia al 28esimo con una conclusione dal limite dell’area. Sul finale viene firmato anche il tris è Janza questa volta a rendersi decisivo sotto porta, firmando il definitivo 3-0.