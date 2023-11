Qualificazioni Europei 2024: la Croazia non sbaglia, Romania prima e Francia fermata in Grecia

Si chiudono le qualificazioni agli Europei 2024 – ma ci saranno gli ultimi tre posti da assegnare con gli spareggi a marzo – ed è tempo di verdetti, soprattutto per quanto riguarda l’Italia, che sperava in un colpaccio dell’Armenia per potersi inserire in extremis in terza fascia. Sarà invece quarta fascia per gli azzurri, che dunque dovranno fare i conti con un sorteggio durissimo. La Croazia, infatti, seppur soffrendo un po’, è riuscita a battere gli armeni per 1-0 grazie al gol di Budimir, qualificandosi per gli Europei in Germania e finendo in terza fascia, e in ogni caso sarebbe bastato anche un pareggio considerando il contemporaneo pareggio da parte del Galles, che si giocava la qualificazione, per 1-1 contro la Turchia di Montella che con questo punto preziosissimo resta in testa al girone e così si tiene stretta la seconda fascia come da regolamento. I britannici proveranno a qualificarsi con gli spareggi.

In una partita inutile, con la Grecia già certa degli spareggi e la Francia qualificata e in prima fascia, arriva un bel pareggio per 2-2: la sbloccano gli ospiti grazie al gol di Kolo Muani, la ribaltano gli ellenici con Bakasetas e Ioannidis, quindi il pari di Fofana e nel finale la traversa clamorosa di Mbappé entrato nel finale. L’Olanda, invece, rifila sei gol alla malcapitata Gibilterra, che in 180′ ha dunque subito venti gol senza segnarne. Nel punteggio tennistico a bersaglio anche Koopmeiners dell’Atalanta.

Una delle altre partite più importanti era quella tra Romania e Svizzera: entrambe qualificate, ma con una differenza importante: la prima di questo girone si ritrova in seconda fascia, la seconda in quarta, e c’è tutta la differenza del mondo. I rumeni, che erano in testa e potevano dunque anche pareggiare, vincono per 1-0 grazie ad Alibec e gli svizzeri finiscono nella stessa fascia dell’Italia, che per una volta non potrà affrontare gli elvetici dunque. Israele ha vinto in Andorra per 0-2, 0-1 della Bielorussia a sorpresa in casa del Kosovo.