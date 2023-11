Europei 2024, ufficiale: Italia in quarta fascia, verso un sorteggio da incubo

Adesso è ufficiale: l’Italia è in quarta fascia per quanto riguarda il sorteggio degli Europei 2024 e sarà probabilmente un girone da incubo quello degli azzurri, che potrebbero pescare, per esempio, Francia, Danimarca e Olanda in una delle configurazioni peggiori possibili. Questo perché stasera la Croazia ha vinto contro l’Armenia, qualificandosi come seconda con 16 punti contro i 14 dell’Italia, che per questa ragione resta dietro nel ranking complessivo, e davanti soltanto a Svizzera, Serbia e alle tre squadre che usciranno fuori dagli spareggi di marzo, evitati per fortuna dalla Nazionale, che però dovrà fare i conti con un girone di ferro in Germania a giugno (passano le prime due e quattro terze su sei).

Il regolamento per la composizione delle fasce del sorteggio di Euro 2024, infatti, premia in prima fascia, oltre alla Germania che ospita il torneo, le cinque migliori prime classificate dei dieci gironi delle qualificazioni. In seconda fascia le altre cinque e in più la migliore delle seconde, quindi le altre seconde distribuite tra terza e quarta fascia in ordine di punti segnati e successivi criteri in caso di parità (nel conteggio, per chi proviene da gironi a sei squadre, tolti i punti con l’ultima classificata), in quarta anche le tre qualificate tramite gli spareggi di marzo. Ecco perché l’Italia, seconda nel girone e con soli 14 punti, non è riuscita a entrare almeno in terza fascia.