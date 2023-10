Qualificazioni Europei 2024: Israele-Svizzera rinviata al 15 novembre, sede da definire

Israele-Svizzera, sfida valida per il girone I delle qualificazioni agli Europei 2024, che si sarebbe dovuta disputare giovedì 12 ottobre, è stata rinviata a causa della difficile situazione nel paese mediorientale e sarà recuperata il 15 novembre alle ore 20.45, così come annunciato dall’Uefa in una nota ufficiale: “La Uefa continuerà a monitorare da vicino la situazione e resterà in contatto con tutte le squadre coinvolte prima di assumere decisioni su nuove date e potenziali modifiche relative alle prossime partite che riguardano Israele”.