Atalanta, ufficiale: Koopmeiners torna a Bergamo. Out con l’Olanda per un problema muscolare

Cattive notizie arrivano dall’Olanda per l’Atalanta che dovrà fare i conti nelle prossime ore con i problemi muscolari di Teun Koopmeiners. Il centrocampista era volato in Olanda per partecipare alle partite della sua nazionale per le Qualificazioni ad Euro 2024, ma dovrà tornare a Bergamo.

E’ previsto per la mattinata di mercoledì 11 ottobre il rientro a Bergamo di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che ha ricevuto dalla KNVB, la Federcalcio dei Paesi Bassi, il permesso di lasciare il ritiro della Nazionale del campus di Zeist. In seguito ai controlli medici a cui si è sottoposto l’olandese ha riscontrato un risentimento muscolare. Salta, dunque le partite di qualificazione a Euro 2024 (Gruppo B) con la Francia venerdì 13 ad Amsterdam e la Grecia lunedì 16 ad Atene. Previsti controlli per domani nella sede nerazzurra del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia.